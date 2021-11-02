Врач рассказала о постковидном синдроме у детей

Постковидный синдром может встречаться даже у детей, переболевших COVID-19 в легкой и бессимптомной формах. Об этом 2 ноября заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова в рамках форума «Сообщество».

Такие выводы сделаны на основе исследования, которое ученые провели в Москве. Полтора года назад под наблюдение была взята группа детей, которые легко перенесли заболевание.

«Даже через 1–3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного», — цитирует специалиста «РИА Новости».

29 октября профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте случаев COVID-19 среди детей. Он отметил, что количество заболевших коронавирусом детей в эту волну «практически в два-три раза больше», чем в предыдущую. По его словам, в группе риска, как и в случае со взрослыми, находятся дети, страдающие хроническими заболеваниями. Мэр подчеркнул, что необходимо разработать новые методы лечения инфекции у несовершеннолетних.

28 октября заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что каждый день в столице выявляют порядка 1 тыс. заразившихся коронавирусом детей. По ее словам, за весь период пандемии переболело около 200 тыс. детей. Кроме того, Ракова отметила, что «Дельта»-штамм COVID-19 переносится детьми тяжелее предыдущего. Также в качестве последствий перенесенного заболевания у детей чаще стали фиксировать мультисистемный воспалительный синдром, похожий на болезнь Кавасаки, тяжело поддающуюся лечению.

В тот же день в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних, среди которых были 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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