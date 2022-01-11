В России выявили 305 случаев «Омикрона» в 13 регионах

В России выявлены 305 случаев инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон», заболевшие зарегистрированы уже в 13 регионах страны. Об этом 11 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в нашей базе материал от 305 человек, количество последовательностей чуть больше — туда попадают все последовательности выявленные, даже если гражданин тестируется и секвенируется повторно. Это 305 человек, 49 случаев — из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. И уже на примере РФ убедились о крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день очаги заболевания закрыты, все пациенты вылечились.

«Случаи «Омикрона» зарегистрированы на сегодня в 13 субъектах РФ. В первую очередь это, конечно, столичные регионы. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская область, Башкортостан», — сообщила Попова.

Она отметила, что сегодня «Омикрон» широко выявляется на территории России. Глава Роспотребнадзора добавила, что случаи завоза «Омикрона» в РФ зарегистрированы из 25 стран, в том числе ОАЭ, Великобритании, Турции. Высокую выявляемость показывает и плотный контроль за россиянами, возвращающимися из ЮАР и Танзании.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается из-за нового штамма «Омикрон». По его словам, важно быть готовыми к любому развитию событий.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил «Известиям», что в России в течение полутора или двух недель начнется подъем заболеваемости COVID-19, а уже к концу января-началу февраля он станет лавинообразным. При этом он подчеркнул, что рост количества случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрон»-штамма он будет заметнее.

Об ожидании в конце января–начале февраля подъема заболеваемости COVID-19 в России заявил и замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Однако он отметил, что летальность у «Омикрона» ниже в 4–17 раз, чем у предыдущих вариантов вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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