В ВОЗ спрогнозировали заражение 50% населения Европы штаммом «Омикрон»

Свыше половины населения Европы будет инфицировано штаммом коронавируса «Омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель. Об этом 11 января заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Институт показателей и оценки здоровья [при Вашингтонском университете] прогнозирует, что более 50% населения [европейского] региона будет инфицировано «Омикроном» в ближайшие 6–8 недель», — сказал он на пресс-конференции.

По словам главы Европейского бюро ВОЗ, на данный момент о случаях заболевания «Омикроном» сообщили 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Клюге добавил, что данный вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «Омикрон» обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он способен инфицировать даже тех, кто переболел или вакцинировался, отметил Клюге.

В то же время глава Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что одобренные в настоящее время вакцины от коронавируса продолжают обеспечивать хорошую защиту от тяжелой формы заболевания и летального исхода.

Клюге также сообщил, что в первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев инфицирования COVID-19, что свидетельствует о двукратном росте за две недели. По его словам, по данным на 10 января, 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю.

Ранее в этот день кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил «Известиям», что в России в течение полутора или двух недель начнется подъем заболеваемости COVID-19, а уже к концу января-началу февраля он станет лавинообразным. При этом он подчеркнул, что рост числа случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрон»-штамма он будет заметнее.

Об ожидании в конце января–начале февраля подъема заболеваемости COVID-19 в России заявил и замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Однако он отметил, что летальность у «Омикрона» ниже в 4–17 раз, чем у предыдущих вариантов вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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