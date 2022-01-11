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Токаев призвал крупный бизнес «отдавать должное народу Казахстана»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал крупные компании, которые начали свою деятельность в стране при поддержке экс-главы государства Нурсултана Назарбаева, «отдавать должное народу Казахстана». Об этом Токаев заявил во вторник, 11 января, в ходе своего выступления в нижней палате парламента страны (Мажилисе).

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«Я ожидаю значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса. Благодаря первому президенту — Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев. — Ред.) в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам», — сказал Токаев, описывая возможные выплаты, которые будут идти в общественный фонд «Народу Казахстана».

Как добавил глава государства, данной группе казахстанских бизнесменов следует помогать народу республики «на системной и регулярной основе».

Также президент Казахстана поручил правительству составить перечень компаний, которые будут перечислять средства в государственный фонд, а также установить сумму, которую бизнес будет ежегодно выплачивать.

Ранее, 5 января, Токаев поручил создать общественный фонд «Народу Казахстана». Средства фонда будут направлять на помощь детям и поддержку здравоохранения республики. Финансирование фонда будет идти за счет частных и государственных источников.

Президент Казахстана также заявил 11 января о необходимости кардинально трансформировать систему национальной безопасности в связи с осложнением ситуации в стране, которое произошло в ходе беспорядков в начале января.

По словам Токаева, Комитет национальной безопасности страны проглядел террористическую угрозу, которая возникла в ходе протестов, вспыхнувших в стране после роста цен на газ.

Как подчеркнул глава государства, против республики была развязана настоящая террористическая война, а сплоченность казахстанского общества методично расшатывали.

Днем ранее в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, произошедшая в Казахстане, касается всех, нападение на республику — это акт агрессии, на который надо было реагировать без промедления.

Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо. Президент указал на быстроту и слаженность принятия решения ОДКБ для недопущения деградации ситуации.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Токаев попросил ОДКБ в содействии в преодолении террористической угрозы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

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