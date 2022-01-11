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Токаев заявил о необходимости изменить систему безопасности в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинально трансформировать систему национальной безопасности. Трансляцию выступления главы республики 11 января вел госканал «Хабар 24».

По словам Токаева, комитет национальной безопасности страны проглядел террористическую угрозу. Также президент отметил, что нужно пересмотреть принципы работы пограничной службы, а также увеличить численность силовых подразделений.

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«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», — сказал Токаев.

По словам президента Казахстана, против республики была развязана настоящая террористическая война, а сплоченность казахстанского общества методично расшатывали.

«Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие», — указал он.

Токаев подчеркнул необходимость повысить уровень ответственности силовых структур при принятии решений, пересмотреть принципы работы пограничной службы, реализовать меры по противодействию экстремизму, не допустив его смешивания с криминалом.

Кроме того, президент призвал ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям, а также увеличить численность подразделений национальной гвардии страны и повысить уровень ее боеготовности.

2 января в Казахстане начались митинги недовольных ростом стоимости сжиженного газа граждан. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако в ряде городов митинги переросли в беспорядки. К вечеру 4 января начались столкновения с полицией.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили президентскую резиденцию и аэропорт. По последним данным властей, общая сумма ущерба от погромов превысила $220 млн, из них $213 млн — ущерб от действий преступников в Алма-Ате.

Кроме того, в ходе беспорядков преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. Погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Пострадали более 1,3 тыс. человек.

Как отмечал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. На фоне обострения ситуации в Казахстане Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы, власти Казахстана сумели взять ситуацию под контроль.

Как сообщил 11 января Токаев, в настоящее время основная часть контртеррористической операции завершена. В ближайшее время силы ОДКБ покинут Казахстан. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.

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