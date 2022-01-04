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В Казахстане снизили цены на сжиженный газ в Мангистауской области

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Правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до $0,11 за литр в Мангистауской области. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмунайгаз», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране 5 января.

«Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране», — написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова в Актау началось заседание правительственной комиссии на фоне митингов, вызванных ростом цен на газ.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. 3 января акция протеста прошла возле здания администрации Актау. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. Также участники митинга перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

В свою очередь Токаев призвал жителей, вышедших на несанкционированные митинги с требованием снизить цены на газ, к диалогу. Он отметил, что комиссия получила поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в стране.

С 1 января в Казахстане стоимость газа увеличилась с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. На следующий день жители города Жанаозен Мангистауской области и города Актау вышли на митинг с требованием снизить цену на топливо.

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