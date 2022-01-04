Токаев призвал к диалогу протестующих против повышения цен на газ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу жителей страны, которые вышли на акции протеста после повышения цен на сжиженный газ. Обращение главы государства 4 января было опубликовано в Twitter.
В соцсети Токаев также объявил о начале работы правительственной комиссии. Она будет разбираться в ситуации с ценами на газ.
«Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — следует из опубликованного сообщения президента Казахстана.
Днем ранее акция протеста прошла возле здания администрации Актау. Также участники митинга перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.
Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. Президент Казахстана поручил в срочном порядке пересмотреть вопрос цен, для чего и была создана комиссия.