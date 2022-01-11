Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам, главам регионов и депутатам.

«Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал глава государства, выступая перед парламентом.

Он подчеркнул, что вопрос о заработных платах чиновников активно обсуждался в конце 2021 года. По словам Токаева, их зарплаты справедливы.

«Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны», — сказал президент.

Он также отметил большое имущественное расслоение в обществе. В связи с этим Токаев поручил за два месяца разработать программу увеличения доходов населения в республике.

«Следует принять комплекс следующих мер: разработать программу повышения доходов населения, работа должна быть точной и адресной... Поручаю правительству в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса», — сказал Токаев.

Также президент призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии», учитывая пандемию коронавируса и другие социальные проблемы. Наряду с этим лидер Казахстана поручил уделить особое внимание снижению безработицы.

2 января в Казахстане начались митинги недовольных ростом стоимости сжиженного газа граждан. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако в ряде городов акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На фоне обострения ситуации в Казахстане Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

Как указал 11 января Токаев, в ближайшее время миссия ОДКБ завершится.