Самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян

Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 россиян. Об этом сообщили в Минобороны России 10 января.

Также самолетом ведомства были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии.

Отмечается, что доставленные на родину россияне приезжали в Алма-Ату на новогодние праздники, в рамках туристических поездок либо командировок.

«В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Накануне из Казахстана в Россию были доставлены 1 489 российских граждан.

8 января в МИД РФ рассказали об отсутствии сведений о пострадавших в Казахстане среди граждан России. Как указали в ведомстве, кризисный штаб посольства в Нур-Султане обрабатывает обращения россиян и формирует списки для последующего решения вопроса об их возвращении в Россию.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.