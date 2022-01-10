В ГД указали на готовность РФ жестко отстаивать свою линию на переговорах с США

Россия на консультациях с США по гарантиям безопасности будет жестко отстаивать свою линию, однако при этом возможны компромиссы, заявил «Известиям» в понедельник, 10 января, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Штаты хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на своих условиях с упором на «деэскалацию» и так называемую «российскую агрессию» на Украине. По его словам, для Москвы это неприемлемо.

Как подчеркнул Чепа, нет никаких сомнений, что США будут пытаться продвигать свою линию.

«Поэтому будут переговоры. Переговоры, конечно, будут непростыми. Никто и не ожидал, что они будут простыми. Надо шаг за шагом двигаться в сторону прогресса. Естественно, появятся компромиссы», — указал он.

При этом парламентарий напомнил, что российская сторона уже неоднократно предупреждала, что не намерена затягивать процесс решения вопроса безопасности и вести многолетние диалоги.

«Мы будем в основном вот эту вот линию свою отстаивать, должны отстаивать жестко. ˂…˃ Да, но компромиссы возможны. Как и во всей дипломатии», — заключил он.

Ранее, в понедельник, стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов.

На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет Рябков. Он отметил, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

О том, что Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ, 15 декабря заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.