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В ГД указали на готовность РФ жестко отстаивать свою линию на переговорах с США

Депутат Чепа оценил заявление о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
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Россия на консультациях с США по гарантиям безопасности будет жестко отстаивать свою линию, однако при этом возможны компромиссы, заявил «Известиям» в понедельник, 10 января, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Штаты хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на своих условиях с упором на «деэскалацию» и так называемую «российскую агрессию» на Украине. По его словам, для Москвы это неприемлемо.

«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

Как подчеркнул Чепа, нет никаких сомнений, что США будут пытаться продвигать свою линию.

«Поэтому будут переговоры. Переговоры, конечно, будут непростыми. Никто и не ожидал, что они будут простыми. Надо шаг за шагом двигаться в сторону прогресса. Естественно, появятся компромиссы», — указал он.

При этом парламентарий напомнил, что российская сторона уже неоднократно предупреждала, что не намерена затягивать процесс решения вопроса безопасности и вести многолетние диалоги.

«Мы будем в основном вот эту вот линию свою отстаивать, должны отстаивать жестко. ˂…˃ Да, но компромиссы возможны. Как и во всей дипломатии», — заключил он.

Ранее, в понедельник, стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов.

На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет Рябков. Он отметил, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

О том, что Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ, 15 декабря заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

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