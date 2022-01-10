В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО

США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.

«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия–НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине», — сказал Рябков в интервью «РИА Новости», опубликованном 10 января.

По его словам, для Москвы это неприемлемо.

Ранее в этот день стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

В тот же день российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.