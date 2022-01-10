Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Мир
Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Общество
Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Спорт
Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича
Мир
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника

В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО

Рябков: США хотят восстановить работу совета РФ-НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.

«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия–НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине», — сказал Рябков в интервью «РИА Новости», опубликованном 10 января.

«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

По его словам, для Москвы это неприемлемо.

Ранее в этот день стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

В тот же день российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021