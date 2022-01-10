Генсек НАТО поговорит с главой МИД Украины в преддверии диалога с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Там также пройдет заседание комиссии НАТО–Украина.

Отмечается, что встреча состоится в штаб-квартире альянса в понедельник, 10 января. По итогам встречи и заседания комиссии запланирована пресс-конференция.

Глава МИД Украины накануне визита заявил, что его поездка — «это часть дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии».

Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Ранее, 9 января, Столтенберг заявил о существовании возможности политического решения ситуации вокруг Украины и учета «озабоченностей России». При этом он указал на неприемлемость требований России относительно исключения вступления Украины в НАТО. Данное условие не соответствует «основным принципам» альянса, убежден Столтенберг.

В тот же день российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИДа и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

По результатам предварительной встречи Шерман заявила, что суверенные нации вправе выбирать собственные союзы. Рябков, в свою очередь, назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.