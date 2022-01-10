Прямой эфир
Мир
Власти Казахстана сообщили о задержании 5,8 тыс. участников протестов
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Авто
Россиянам придется платить за снег на крыше машины
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету
Экономика
Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения

Генсек НАТО поговорит с главой МИД Украины в преддверии диалога с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Там также пройдет заседание комиссии НАТО–Украина.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Отмечается, что встреча состоится в штаб-квартире альянса в понедельник, 10 января. По итогам встречи и заседания комиссии запланирована пресс-конференция.

Глава МИД Украины накануне визита заявил, что его поездка — «это часть дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии».

Визит Кулебы в Брюссель проходит на фоне запланированной на 10 января встречи России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Ранее, 9 января, Столтенберг заявил о существовании возможности политического решения ситуации вокруг Украины и учета «озабоченностей России». При этом он указал на неприемлемость требований России относительно исключения вступления Украины в НАТО. Данное условие не соответствует «основным принципам» альянса, убежден Столтенберг.

В тот же день российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИДа и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

По результатам предварительной встречи Шерман заявила, что суверенные нации вправе выбирать собственные союзы. Рябков, в свою очередь, назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021