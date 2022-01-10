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Шерман на встрече с Рябковым заявила о праве других стран выбирать альянсы

Шерман на встрече с Рябковым заявила, что страны должны сами выбирать альянсы
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе состоявшихся в воскресенье, 9 января, переговоров с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым заявила, что суверенные нации вправе выбирать собственные союзы. Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

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«Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», — следует из заявления Прайса.

Кроме того, в процессе переговоров представитель Госдепа заявила, что Вашингтон будет приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Россией путем дипломатии. Однако не будет обсуждать безопасность союзников без их присутствия.

Ранее в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам предварительной части переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

До этого в воскресенье замглавы внешнеполитического ведомства России, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах по гарантиям безопасности, заявил, что «шансы есть всегда».

Однако в администрации США не ожидают прорывов в российско-американских переговорах по безопасности.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Сергей Рябков указал, что Запад должен в одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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