Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о рекордных за последние 80 лет сугробах
Мир
В ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами в случае несоблюдения законов
Мир
В Алма-Ате военные начали усиленное патрулирование улиц
Мир
Рябков призвал НАТО возвращаться к границам 1997 года
Общество
Сильный снегопад начался в московском регионе
Мир
США не ждут скорых прорывов от переговоров с РФ по безопасности
Мир
Президент Казахстана сменил двух заместителей главы комитета нацбезопасности
Мир
МИД РФ зарегистрировал 1600 заявок россиян на вылет из Казахстана
Экономика
В России изменились региональные тарифы ОСАГО
Мир
В США заявили о намерении продолжить поставки вооружения Украине

Рябков назвал потрясающей встречу с США перед переговорами в Женеве

Рябков: предварительная встреча с США по гарантиям безопасности прошла потрясающе, но сложно
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам предварительной части переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал Рябков журналистам в Женеве.

При этом он отметил, что беседа прошла «потрясающе».

Отвечая на вопрос, есть ли оптимизм в связи с предстоящими переговорами, замглавы МИД РФ сказал, что всегда руководствуется оптимизмом и не теряет его.

Встреча продлилась более двух часов.

До этого в воскресенье замглавы внешнеполитического ведомства России, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах по гарантиям безопасности, заявил, что «шансы есть всегда».

В то же время в администрации США заявили, что не ждут прорыва в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Замглавы МИД РФ указал, что Запад должен в одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся вторжении на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021