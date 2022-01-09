Рябков назвал потрясающей встречу с США перед переговорами в Женеве

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам предварительной части переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал Рябков журналистам в Женеве.

При этом он отметил, что беседа прошла «потрясающе».

Отвечая на вопрос, есть ли оптимизм в связи с предстоящими переговорами, замглавы МИД РФ сказал, что всегда руководствуется оптимизмом и не теряет его.

Встреча продлилась более двух часов.

До этого в воскресенье замглавы внешнеполитического ведомства России, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах по гарантиям безопасности, заявил, что «шансы есть всегда».

В то же время в администрации США заявили, что не ждут прорыва в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Замглавы МИД РФ указал, что Запад должен в одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся вторжении на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.