Прямой эфир
Мир
В ЕС предложили наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за ущерб экологии
Мир
В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ
Мир
Запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
Мир
Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности
Политика
Совет Федерации проголосовал за расширение полномочий полиции
Политика
Помощник госсекретаря США прибыла на встречу с Козаком в Москве
Мир
Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times
Политика
ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Мир
ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине
Общество
ЦИК намерена расширить применение ДЭГ в регионах в 2022 году

Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности

Ушаков: Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ. Об этом в среду, 15 декабря, заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы главы государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Когда мы неделимы: какими будут предложения РФ по нерасширению НАТО
И как США пытаются стать посредником между Россией и Украиной

«Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России», — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу. Российский лидер также выразил надежду, что Соединенные Штаты и остальные государства НАТО положительно на это отреагируют, добавил помощник президента.

Ранее в среду состоялась встреча лидеров России и КНР. В ходе переговоров в режиме видеоконференции Путин подчеркнул, что отношения РФ и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. По словам главы государства, двусторонние отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

В этот же день помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе». В здании МИДа высокопоставленный дипломат провела около 40 минут.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021