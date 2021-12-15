Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности

Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ. Об этом в среду, 15 декабря, заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы главы государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России», — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу. Российский лидер также выразил надежду, что Соединенные Штаты и остальные государства НАТО положительно на это отреагируют, добавил помощник президента.

Ранее в среду состоялась встреча лидеров России и КНР. В ходе переговоров в режиме видеоконференции Путин подчеркнул, что отношения РФ и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. По словам главы государства, двусторонние отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

В этот же день помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе». В здании МИДа высокопоставленный дипломат провела около 40 минут.