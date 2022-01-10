В России вступил в силу закон об уголовном наказании за нарушение ПДД

В России с понедельника, 10 января, вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ подписал 30 декабря президент России Владимир Путин.

Поправки касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более км/ч, выезде на встречную полосу или трамвайные пути.

За агрессивное вождение предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет. Кроме того, максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Но эти правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.

Закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в тот же день заявил, что водители, выезжая на встречную полосу на большой скорости, рискуют своей жизнью, а также жизнями других участников дорожного движения. По его словам, к закону он относится положительно.