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Самолеты Минобороны РФ вернули из Казахстана 14 российских спортсменов

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Самолеты Минобороны РФ доставили в аэропорт Екатеринбурга спортсменов сборной Челябинской области по конькобежному спорту, эвакуированных из Казахстана из-за беспорядков. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в оборонном ведомстве.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Екатеринбург 14 представителей российской юношеской спортивной команды, находившихся на спортивных сборах в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмены прибыли в Казахстан накануне новогодних праздников.

Старший тренер Челябинской сборной Александр Бородай рассказал «Известиям», что команда не пострадала от происходящих в стране протестов.

«Когда началась вот эта заварушка, перекрыли доступ на Медеу (высокогорный спортивный комплекс. — Ред.), 16 км от города. Мы там остались совсем одни, администрация катка содействовала нам, столовая там работала, все отнеслись к нам с пониманием», — отметил он.

По его словам, с приходом российских миротворцев «сами алмаатинцы вздохнули».

«Подъехали российские военные, оказали нам защиту, и всё было под контролем. Приехали вчера вечером, (миротворцы. — Ред.) с утра проснулись и в сопровождении военной техники довезли до солдат», — рассказал член сборной Роман Тиханов.

Он добавил, что в планах команды было вернуться 16 января, однако из-за беспорядков сделать это пришлось раньше.

Ранее в воскресенье в Москве приземлились четвертый и пятый самолеты Минобороны России с 200 эвакуированными из Казахстана россиянами на борту.

Всего 9 января на самолетах Минобороны в страну прилетели 500 россиян.

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В тот же день сообщалось, что российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к охране важных объектов республики на фоне происходящих в республике беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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