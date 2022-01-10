Самолеты ВКС РФ вывезли 1436 российских граждан из Казахстана

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России вывезли из Казахстана 1436 российских граждан, которые застряли в республике из-за отмены рейсов на фоне массовых беспорядков. Об этом в понедельник, 10 января, сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что в Москву перевезли 1422 россиянина, еще 14 доставлены в Екатеринбург.

Всего самолеты военно-транспортной авиации сделали 14 рейсов.

Как сообщили в военном ведомстве, большинство россиян прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам и спортивные сборы. Однако из-за обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты туристы были вынуждены оставаться в республике.

Так, Костя Бландо, являющийся гражданином РФ и Франции, рассказал, что приехал в Алма-Ату к дедушке и бабушке, когда ситуация в стране дестабилизировалась.

«Страшно было, конечно, когда стреляли. Не было доступа в интернет и информации, сидел дома. Россия мне очень помогла. Во Франции плохо понимают, что на деле происходит в республике. Ситуация плохая», — поделился пассажир.

Он пояснил, что звонил во французское посольство, но там ему не оказали помощь в возвращении на родину.

Бландо положительно отреагировал на ввод миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для стабилизации ситуации с массовыми беспорядками.

«Это была хорошая и позитивная информация [о вводе сил ОДКБ]. Я не думаю, как говорят во Франции, что это плохо. Это поможет стране», — сказал российско-французский гражданин.

Ранее в воскресенье сообщалось, что еще два самолета Минобороны РФ доставили в Москву россиян, эвакуированных из Казахстана. Так, в РФ прибыли еще 200 граждан страны. Позднее в ведомстве рассказали о прибытии еще одного воздушного судна, которое стало пятым за этот день. Всего 9 января на самолетах Минобороны в страну прилетели 500 россиян.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки.