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В Казахстане в ходе беспорядков погибли 164 человека

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В Казахстане в результате беспорядков погибли 164 человека. Об этом 9 января сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram.

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Так, наибольшее число погибших выявили в Алма-Ате — 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области скончался 21 человек, в Жамбылской области — 10 человек, еще 8 погибли в Алматинской области.

Как уточняет телеканал «Хабар-24» со ссылкой на минздрав республики, за медицинской помощью в результате массовых беспорядков обратились более 2,2 тыс. человек. Больше всего пострадавших в Алма-Ате, там травмы получили порядка 1,1 тыс. человек, в Алма-Атинской области — около 300 человек.

По последним данным, на стационарном лечении в Казахстане находятся 719 человек, получивших травмы в ходе беспорядков. В тяжелом состоянии остаются 83 пациента.

При этом уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин уточнила, что среди погибших числятся три ребенка. Она подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Нацгвардия республики сообщала о двух погибших военнослужащих.

Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

В секретариате ОДКБ сообщали, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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