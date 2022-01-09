Прямой эфир
Мир
Самолеты Минобороны РФ вывезут домой находящихся в Алма-Ате россиян
Общество
Россиянам напомнили о праве сохранить часть суммы с взыскания банков
Спорт
США объявили состав женской команды по фигурному катанию на ОИ-2022
Мир
ЕС выразил готовность помочь Казахстану в мирном урегулировании протестов
Мир
США рассматривают вопрос ограничения поставок продукции хай-тек в РФ
Наука
«Роскосмос» назвал маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей
Мир
Жители ФРГ вышли на протесты против ограничений по COVID-19
Мир
Во Франции прошли протесты против вакцинных пропусков
Мир
США могут обсудить с РФ вопрос размещения ракет в Европе
Мир
В Германии призвали не связывать «Северный поток – 2» с политикой
Сюжет:

Самолеты Минобороны РФ вывезут домой находящихся в Алма-Ате россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-транспортная авиация Министерства обороны России 9 января вывезет граждан страны из аэропорта в Алма-Ате. Об этом сообщило накануне посольство РФ в Казахстане.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Уточняется, что рейсы будут совершены по направлениям Алматы–Иваново и Алматы–Оренбург, временной интервал составит всего час — с 17:00 до 18:00.

Такое решение военное ведомство приняло с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией через Алма-Аты.

Сбор граждан в терминале аэропорта запланирован на 14:00, добавили в диппредставительстве. При этом добираться до воздушной гавани россиянам нужно будет самостоятельно.

«Не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи исходя из строгого ограничения «один пассажир — одно место ручного багажа». В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров.

Ранее в субботу сообщалось, что для желающих покинуть Казахстан россиян создали кризисный штаб. Центр, открытый в Нур-Султане, призван помочь гражданам, которые не могут выехать из страны.

До этого, 7 января, сообщалось, что группа российских туристов застряла в центре Алма-Аты после того, как всю ночь пережидала в самолете захват аэропорта.

Дарья Колганова, чья сестра не успела вылететь из города и стала свидетельницей захвата аэропорта, рассказала телеканалу РЕН ТВ, что когда люди увидели погромщиков, они побежали на борт и заперлись изнутри, дожидаясь помощи. Чтобы мародеры их не заметили, россияне прикрывали иллюминаторы подушками и блокировали люки.

Как уточнила после директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, застрявшие россияне прилетели в Казахстан самостоятельно. Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане нет, добавила она.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Вскоре митинги переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021