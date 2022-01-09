Самолеты Минобороны РФ вывезут домой находящихся в Алма-Ате россиян

Военно-транспортная авиация Министерства обороны России 9 января вывезет граждан страны из аэропорта в Алма-Ате. Об этом сообщило накануне посольство РФ в Казахстане.

Уточняется, что рейсы будут совершены по направлениям Алматы–Иваново и Алматы–Оренбург, временной интервал составит всего час — с 17:00 до 18:00.

Такое решение военное ведомство приняло с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией через Алма-Аты.

Сбор граждан в терминале аэропорта запланирован на 14:00, добавили в диппредставительстве. При этом добираться до воздушной гавани россиянам нужно будет самостоятельно.

«Не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи исходя из строгого ограничения «один пассажир — одно место ручного багажа». В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров.

Ранее в субботу сообщалось, что для желающих покинуть Казахстан россиян создали кризисный штаб. Центр, открытый в Нур-Султане, призван помочь гражданам, которые не могут выехать из страны.

До этого, 7 января, сообщалось, что группа российских туристов застряла в центре Алма-Аты после того, как всю ночь пережидала в самолете захват аэропорта.

Дарья Колганова, чья сестра не успела вылететь из города и стала свидетельницей захвата аэропорта, рассказала телеканалу РЕН ТВ, что когда люди увидели погромщиков, они побежали на борт и заперлись изнутри, дожидаясь помощи. Чтобы мародеры их не заметили, россияне прикрывали иллюминаторы подушками и блокировали люки.

Как уточнила после директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, застрявшие россияне прилетели в Казахстан самостоятельно. Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане нет, добавила она.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Вскоре митинги переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки в стране.