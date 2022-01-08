АТОР заявила об отсутствии туристов по линии российских операторов в Казахстане

Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане нет. Об этом в субботу, 8 января, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее в этот день сообщалось, что группа российских туристов застряла в центре Алма-Аты после того, как всю ночь пережидала в самолете захват аэропорта. Позже туристов разместили в гостиницах.

Глава АТОР рассказала, что, скорее всего, это были самостоятельные туристы, которые, возможно, приобрели турпродукт у казахстанских компаний.

«В сообщении было указано, что речь идет о неких туроператорах, за счет которых туристы размещены в отелях. Так вот, с вероятностью 90% — это местные (казахстанские. — Ред.) компании, к которым обратились россияне. <...> Существует теоретическая возможность, что какие-то туроператоры из приграничных регионов могли отправлять туда туристов, но эта вероятность крайне мала», — приводит «РИА Новости» слова Ломидзе.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Вскоре митинги переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки в стране.