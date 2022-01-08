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Во Франции прошли протесты против вакцинных пропусков

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Около 105 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против введения вакцинных пропусков во Франции. Об этом в субботу, 8 января, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции.

Отмечается, что в Париже на улицы вышли 18 тыс. человек. На одной из акций в столице правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

Акции завершились без серьезных инцидентов, в Париже были задержаны 10 человек. В ходе протестов пострадали трое правоохранителей.

Всего по стране зафиксировано 179 манифестаций.

По данным международного статистического бюро Worldometer, всего за время пандемии во Франции выявили 11 815 121 случай заболевания. В общей сложности за время пандемии в республике умерли 125 348 человек от COVID-19.

Ранее, 4 января, французские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который получил получил обозначение B.1.640.2.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила о нешироком распространении этого штамма. Она также подчеркнула, что существующие вакцины эффективны в отношении данного варианта инфекции.

1 января в Париже прошел митинг против вакцинных пропусков и политики президента Франции Эммануэля Макрона. В своем новогоднем обращении лидер Франции выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 г. Он отметил, что в стране идет пятая волна COVID-19 и призвал всех граждан сделать прививку.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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