Во Франции прошли протесты против вакцинных пропусков

Около 105 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против введения вакцинных пропусков во Франции. Об этом в субботу, 8 января, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции.

Отмечается, что в Париже на улицы вышли 18 тыс. человек. На одной из акций в столице правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

Акции завершились без серьезных инцидентов, в Париже были задержаны 10 человек. В ходе протестов пострадали трое правоохранителей.

Thousands take to the streets of Paris against vaccine mandates and the country’s authoritarian COVID restrictions. Take a look.pic.twitter.com/c4LbzgIhuc