В Париже начался митинг против вакцинных пропусков и политики Макрона

Очередной митинг против политики президента Франции Эммануэля Макрона и введенного вакцинного пропуска проходит в Париже 1 января.

По оценке журналистов, на улицы французской столицы вышли несколько тысяч человек. Безопасность проведения акции обеспечивают десятки полицейских.

Франция уже несколько дней подряд обновляет антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. 31 декабря в стране выявили 232 тыс. новых зарегистрированных заболевших за сутки.

В тот же день, обращаясь с новогодним поздравлением к соотечественникам, Макрон выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году.

По словам французского лидера, в стране наблюдается пятая волна инфекции и граждан еще ждут трудные дни, поэтому тех, кто еще не вакцинирован, президент призвал сделать прививку.

22 декабря представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 в стране критическая. По его словам, республика находится в начале волны распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».