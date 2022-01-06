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ВОЗ сообщила о нешироком распространении обнаруженного во Франции нового штамма COVID-19

ВОЗ: Обнаруженный во Франции вариант COVID-19 распространен нешироко
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Вариант коронавируса В.1.640, обнаруженный во Франции, распространен нешироко и находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 6 января сообщила эксперт организации Мария ван Керкхове.

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По ее словам, во Франции на новый штамм приходится менее 1% случаев заболевания.

«Этот вариант был выявлен в сентябре 2021 года в некоторых странах, в ноябре 2021 года ВОЗ внесла этот вариант в список находящихся под наблюдением вариантов, а недавно была опубликована информация французских ученых», — сказала эксперт на брифинге.

Ван Керкхове подчеркнула, что существующие вакцины эффективны в отношении данного варианта инфекции.

3 января австрийская газета «Хойте» сообщила, что новый вариант коронавируса обнаружен медиками во французском городе Марсель. В материале отмечается, что после того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

4 января иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы будут появляться из-за большого числа мутаций, происходящих в геноме вируса каждую минуту. Эксперт отметил, что если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и «даст новые полезные для вируса свойства», он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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