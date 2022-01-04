Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Мир
Состояние Илона Маска увеличилось на $32 млрд за день
Мир
В США за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса
Мир
Подтверждено проведение заседания Совета Россия—НАТО 12 января
Общество
В России за сутки выявили 15 903 случая коронавируса
Спорт
Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг
Наука
В России представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 в 2022 году
Мир
Украинские военные-разведчики провели учения возле Крыма
Мир
В Китае предложили РФ и США продолжить сокращение ядерного арсенала
Экономика
Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое
Сюжет:

Иммунолог объяснил появление нового штамма коронавируса во Франции

Иммунолог Жемчугов объяснил появление нового штамма коронавируса во Франции
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые штаммы будут появляться из-за большого числа мутаций, происходящих в геноме вируса каждую минуту. Об этом во вторник, 4 января, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов «Известиям».

«Эти мутации идут в его [вируса] геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса, дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций», — пояснил он.

Жемчугов отметил, что если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и «даст новые полезные для вируса свойства», он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Иммунолог также добавил, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается «найти своего хозяина».

«Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий», — заключил эксперт.

Ранее в этот день австрийская газета «Хойте» сообщила, что новый вариант коронавируса обнаружен медиками во французском городе Марсель. В материале отмечается, что после того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021