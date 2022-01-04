Иммунолог объяснил появление нового штамма коронавируса во Франции

Новые штаммы будут появляться из-за большого числа мутаций, происходящих в геноме вируса каждую минуту. Об этом во вторник, 4 января, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов «Известиям».

«Эти мутации идут в его [вируса] геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса, дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций», — пояснил он.

Жемчугов отметил, что если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и «даст новые полезные для вируса свойства», он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

Иммунолог также добавил, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается «найти своего хозяина».

«Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий», — заключил эксперт.

Ранее в этот день австрийская газета «Хойте» сообщила, что новый вариант коронавируса обнаружен медиками во французском городе Марсель. В материале отмечается, что после того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

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