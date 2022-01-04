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Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Франции

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Новый вариант коронавируса обнаружен медиками во французском городе Марсель. Об этом в понедельник, 3 января, сообщила австрийская газета «Хойте».

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В материале отмечается, что после того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, двенадцать человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса. Эксперты считают, что возбудитель мог появиться именно оттуда.

Согласно статистике, уровень вакцинации в Камеруне составляет около 3 %. Издание отмечает, что тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций».

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

Ранее в понедельник технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе выразил мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

Из исследования Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA), опубликованного 23 декабря, следует, что у заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19 вероятность попасть в больницу на 50–70% ниже, чем у пациентов с «Дельта»-штаммом.

Случаи заражения «Омикроном» зафиксировали в 106 государствах мира.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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