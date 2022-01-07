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США понадеялись на прогресс в диалоге с РФ по безопасности

Госдеп: США верят в возможность прогресса на переговорах с РФ по безопасности
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном прогрессе по ряду вопросов в диалоге по гарантиям безопасности, предложенным Москвой. Об этом он сообщил в пятницу, 7 января, на пресс-конференции.

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По его словам, в сферу, где возможен диалог США и РФ, входят такие вопросы, как контроль над вооружениями, различные меры по укреплению доверия, а также обеспечению большей транспарентности, снижению рисков.

«Это всё те сферы, в которых, если у России есть оправданные опасения, мы полностью готовы слушать и взаимодействовать, смотреть, можем ли мы достичь прогресса», — отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены дипломатии и диалогу в такой же, как и отстаиванию принципов, которые Россия ставит под угрозу.

При этом госсекретарь заявил о готовности США и их союзников к ответным мерам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее в пятницу Энтони Блинкен заявил, что Запад никогда не предоставлял РФ гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что Москва также услышит обеспокоенность стран альянса. По его словам, союзники по НАТО будут вести «диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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