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Лукашенко назвал события в Казахстане попыткой иностранного вмешательства

Лукашенко: ситуация в Казахстане является попыткой иностранного вмешательства
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Беспорядки в Казахстане являются следствием иностранного вмешательства. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 7 января храм в Минске.

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«Мы это переживали. И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг», — приводит его слова агентство «БелТА».

Глава государства указал на необходимость выяснить, «кто за этими бандитами стоит».

Лукашенко отметил, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости, а также на укрепление связей с дружественными странами.

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями», — подчеркнул он.

Как уточнил белорусский лидер, под такими государствами он подразумевает Россию, Казахстан и Украину.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам страны в связи с беспорядками. Он заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. Он указал, что Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Президент Казахстана заявил, что соучастниками событий в стране стали свободные средства массовой информации и «забугорные деятели». Глава государства отдал приказ вооруженным силам открывать огонь на поражение по террористам. Власти Казахстана продолжают контртеррористическую операцию, добавил он.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

На утро 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Кроме того, в ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

Также нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы. До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.

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