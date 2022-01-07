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Вспышка неизвестной болезни произошла в Канаде

The Guardian: неизвестное неврологическое заболевание поражает молодых людей в Канаде
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В канадской провинции Нью-Брансуик около двух лет фиксируются случаи неизвестного неврологического заболевания, которое поражает молодых людей. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Как отмечают специалисты, со временем загадочная болезнь стала появляться преимущественно у молодых людей.

«Я действительно обеспокоен этими случаями, потому что они, кажется, развиваются очень быстро», — подчеркнул осведомленный источник издания.

Проявляется заболевание в быстром снижении когнитивных функций, например, в ухудшении функций памяти. Также данной патологии характерны спазмы мышц, снижение веса, нарушение работы вестибулярного аппарата, боль в конечностях. Кроме того, у заболевших наблюдаются периодические галлюцинации.

По словам врачей, данное заболеванием чем-то напоминает опасную болезнь со 100%-ной смертностью, которая называется болезнью Кройцфельдта-Якоба или коровьим бешенством.

На данный момент в Канаде зафиксировано 48 случаев заболевания. Однако ученые полагают, что реальные показатели могут быть выше. Вместе с тем врачи выявили восемь случаев летального исхода среди пациентов с подозрением на данную болезнь.

14 декабря журналисты «Би-би-си» сообщили, что в Южном Судане за последние несколько недель минимум 89 человек умерли от неизвестной болезни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в провинцию Джонглей, которая является эпицентром болезни, группу для экстренных исследований.

При этом большинство заболевших проживают в регионе, где прошло крупное наводнение. Первоначальное предположение о холере не подтвердилось в ходе проверок.

В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане. В России риск ее распространения практически отсутствует, указали в ведомстве.

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