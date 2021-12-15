Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с неизвестной болезнью в Судане

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, где умерли 89 человек. В России риск ее распространения практически отсутствует. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вместе с тем на территории Южного Судана продолжается вспышка гепатита Е. Сообщается, что в последнее время число случаев заметно увеличилось. Так, только за 42-ю неделю 2021 года было зарегистрировано 40 новых случаев заболевания.

В Роспотребнадзоре добавили, что в основном это объясняется сокращением услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены в стране из-за возникшего, на фоне наводнения, гуманитарного кризиса.

14 декабря в Би-би-си сообщили, что в Южном Судане за последние несколько недель минимум 89 человек умерли от неизвестной болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в провинцию Джонглей, которая является эпицентром болезни, группу для экстренных исследований.

Отмечается, что большинство заболевших проживают в регионе, где прошло крупное наводнение. Первоначальное предположение о холере не подтвердилось в ходе проверок.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что не менее 165 детей скончались за два месяца в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни.

Уточнялось, что дети страдали от лихорадки, которая вызывает анемию. При этом, по словам врача Жан-Пьера Басаке, болезнь напоминает малярию, для которой также свойственна лихорадка, однако новая болезнь сильнее воздействует на организм человека.