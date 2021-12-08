Для всех болезней: новую МКБ-11 заждались генетики и иммунологи

Со следующего года Россия, как и другие страны, готовится принять обновленный классификатор болезней — МКБ-11. Актуальный список не пересматривался уже более 30 лет. По словам экспертов, это прецедент: с конца прошлого века науке стала известна масса новых заболеваний, которые получат отдельные коды только сейчас. Среди них — редкие генетические патологии, инфекционные заболевания и даже зависимость от компьютерных игр. Чем примечателен МКБ-11 и что изменится в работе врачей — разбирались «Известия».

Затянувшееся ожидание

Обновленная классификация заболеваний станет актуальна с 1 января 2022 года, однако вряд ли переход к новой редакции произойдет в одночасье. По всей вероятности, лишь немногие страны будут готовы к быстрым изменениям, учитывая, что ряд государств до сих пор используют МКБ-9, а кое-где и вовсе еще применяют МКБ-8. «МКБ-10, которая была выпущена в 1990 году, была впервые внедрена в Таиланде в 1994-м, тогда как США перешли на эту версию только в 2015 году», — разъясняет ВОЗ.

Для некоторых областей медицины ожидание явно затянулось. В частности, масса открытий произошла в генетике, отметил в беседе с «Известиями» директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев.

Для всех болезней Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Когда принималась МКБ-10, диагностика конкретных патологических форм наследственных заболеваний была достаточно сложна. Но в последние годы появился такой метод, как секвенирование нового поколения. Благодаря ему мы можем не только клинически заподозрить, но и молекулярно-генетически подтвердить ряд заболеваний. Поэтому сейчас наследственные заболевания получат соответствующий отдельный код, в то время как раньше они были объединены в группу. Например, болезнь Фабри и болезнь Ниманна — Пика тип С прежде шли под одним кодом; в новой редакции у каждого будет свой. Редкие (орфанные) заболевания также получат отдельные коды, — рассказал эксперт.

По словам Куцева, каждый год появляется больше сотни новых заболеваний. Например, в 2021 году сотрудники Медико-генетического научного центра поучаствовали в открытии трех новых заболеваний.

— На мой взгляд, для наследственных патологий 30 лет — невероятно большой промежуток времени. Конечно, пересмотр нужно делать чаще, — полагает собеседник издания.

В связи с расшифровкой генетических отклонений также возросло количество заболеваний иммунной системы, отметил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. Прежде врачи могли не заметить ряд расстройств и поставить более известный и очевидный диагноз.

— Некоторые заболевания протекают под масками хронических инфекций, аутоиммунных, аллергических и даже онкологических заболеваний. Когда перед вами появляется человек с онкологией, у врача обычно не встает вопрос, что у этого пациента есть дефект иммунной системы и его невозможно вылечить с помощью уничтожения опухоли. Как только вы ее уничтожаете, она появляется вновь или возникает рецидив, — привел пример академик.

Какие заболевания добавят и перекодируют

В новой МКБ-11 количество классов нозологий заметно увеличится — с 21 до 26, пояснила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

В классификацию добавят следующие группы: «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон — бодрствование», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем». Дополнительный класс для необязательного использования был введен по просьбе восточных стран — «Заболевания, известные в народной медицине. — Модуль I».

Для всех болезней Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Кроме того, в МКБ-11 отныне включены патологическое накопительство, игорное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, устойчивость к противомикробным лекарствам.

Произойдет не только расширение списка, но и перекодировка имеющегося перечня. Например, некоторые специалисты в области инсульта давно выступают за то, чтобы исключить инсульт из категории цереброваскулярных болезней, в рамках которой он фигурировал в течение 60 лет, и перенести его в категорию неврологических заболеваний, к которой его отныне относит МКБ-11. А такое состояние, как повышенное половое влечение, будет переквалифицировано в «компульсивное расстройство сексуального поведения», сообщается в ВОЗ.

Чем важны изменения

По мнению экспертов, главная заслуга новой классификации — в ведении более точной статистики заболеваний и, как следствие, в рациональном распределении инвестиционных средств, прежде всего на медицинскую помощь и предпочтительные области исследования.

— Новый вариант МКБ позволит точно знать, сколько больных с тем или иным диагнозом мы имеем, какое количество лекарственных препаратов требуется пациентам и сколько такая закупка будет стоить государству, — отметил Сергей Куцев. — Пока мы пользуемся только нашими данными — данными, которые имеет профессиональная ассоциация врачей-генетиков. Официальная же статистика может быть доступна только в том случае, когда болезнь правильно кодируется.

Для всех болезней Фото: ТАСС/Иван Юдин

Также МКБ-11 дает общий терминологический аппарат для разных стран и меняет подход к структурированию информации, выстраивая, по задумке специалистов, цифровую модель здравоохранения.

Удастся ли осуществить переход быстро

ВОЗ рекомендует вводить МКБ-11 с января 2022 года, однако из-за сложности процедуры переходный период продлили до 2027 года. Возможно, Россия справится с этим процессом чуть быстрее. 15 октября 2021 года распоряжением правительства РФ утвержден план мероприятий по внедрению МКБ-11 на территории России до 2024 года.

— Наша специальность торпидно-реакционная, мы не можем быстро менять свою позицию. Переход будет не мгновенный, а пройдет в течение какого-то времени. Сейчас МКБ-11 переводится с английского языка и адаптируется. Во всех странах вопросы с медицинскими документами не решаются быстро , — заметил Александр Румянцев.

В годы переходного периода параллельно будут работать сразу две системы, чтобы не потерять существующие данные. Одновременно с внедрением новой классификации разрабатываются и образовательные программы. По данным Татьяны Кусайко, предполагается, что новым правилам кодирования болезней придется переобучить 1,8 млн человек.

Для всех болезней Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Стоит отметить, что деньги для внедрения МКБ-11 уже заложены в федеральном бюджете. В частности, в бюджете федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», — заключила Кусайко.