Куда вирус дует: в РФ появится эпидкарта COVID-19 с детализацией до дома

Специалисты Роспотребнадзора составляют эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением ряда инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19 . Он представляет собой электронную карту, где будут указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, однако без указания личных данных. Благодаря этому можно будет принять соответствующие меры безопасности. Атлас поможет следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса «Омикрон», указали эксперты.

Пришел, увидел

Специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора работают над созданием электронного эпидемиологического атласа. Проект призван оптимизировать надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов. Атлас должен стать систематизированным собранием карт, отражающих инфекционную заболеваемость . Каждая карта будет соответствовать определенной нозологии, разрабатывается и карта по заболеваемости COVID-19 . Отличительная особенность разрабатываемого прототипа атласа — предоставление информации с максимальной детализацией вплоть до улицы и дома пациента.

Куда вирус дует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня уже есть работы по картографическому отображению ситуации с разными инфекциям, в том числе по заболеваемости COVID-19. Большинство проектов дают представление о средних показателях по региону — так сказать, «среднюю температуру по больнице», то есть количество заболевших, умерших или выздоровевших людей по городу, региону, стране, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Геннадий Побединский.

— Наш подход позволяет представлять информацию не только по регионам. Мы берем официальные данные, поэтому можем отобразить на картах электронного эпидемиологического атласа каждый зарегистрированный случай заболевания по адресу, указанному в медицинских документах , — сообщил эксперт.

Детализируй это

Детализация карты вплоть до номера дома дает возможность оценивать ситуацию в конкретной местности, изучать активные очаги и проводить на основе оперативного анализа необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Координаты случая заражения вносятся в атлас согласно данным больничных листов в обезличенном виде и не содержат персональных данных. Модуль картографического отображения позволяет выбрать месяц, масштаб отображения, вывести на экран справочную информацию. Атлас будет доступен любому пользователю интернета по ссылке на сайте Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора. Если в России произойдет переход на электронные больничные листы, данные эпидемиологического атласа можно будет обновлять в режиме, близком к реальному времени.

Куда вирус дует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Высказывались р азные взгляды относительно очагов заражения , — пояснил Геннадий Побединский. — Логична и популярна гипотеза, что таковыми являются аэропорты, вокзалы, то есть места скученного пребывания людей, потенциальных носителей инфекции, из других регионов . Другой вариант говорит, что коронавирус распространяется в общественных местах: офисах, рабочих коллективах, но чаще всего внутри семьи . Наш атлас позволит максимально детализировать и визуализировать эту информацию для анализа.

Не допустить распространения

Пока что Россия несколько отстает от других стран в плане мониторинга событий пандемии, заметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

— Открытые данные по распространению патогенов позволят ученым отслеживать, как год от года меняется распространение инфекций, анализировать, от чего зависит этот процесс. Так врачам будет проще подготовиться к появлению той или иной инфекции. Напомню, что есть патогенные заболевания, которые намного опаснее COVID-19, и они требуют пристального наблюдения. С помощью такой карты будет удобно отслеживать вспышки именно редких болезней , — считает эксперт.

Впрочем, вирусолог отметил и недостаток подхода разработчиков.

— В идеале человек должен сообщать в медицинскую организацию точный адрес своего пребывания, однако в реальности так делают далеко не все , — пояснил Роман Зиновкин. — Поэтому полученные для атласа данные могут быть ложными. Кроме того, есть локации, где люди могут разносить вирус, но быть там незарегистрированными. Получается, карта будет актуальна именно в плане анализа мест проживания людей.

Куда вирус дует Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Поскольку в эпидемиологическом атласе будут собраны данные граждан, в том числе домашние адреса, можно предположить, что проект вызовет интерес не только у медиков и ученых, но и у мошенников. Однако ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков считает, что риски информационной безопасности с точки зрения общедоступности атласа в интернете несущественные.

— С точки зрения представления данных это интерактивная карта со статистическими показателями, которая не отображает личные данные заболевших. То есть идентифицировать по ней конкретных людей, даже с приближением до дома, практически невозможно, — отметил эксперт. — Таким образом, данные в атласе нельзя считать персональными — мошенники вряд ли смогут украсть их или использовать, например, для шантажа или точечных персонализированных атак. Конечно, если речь о частном доме на одного владельца, вычислить его не составит труда. Но это будет слишком трудозатратно . Мошенникам куда проще украсть данные оттуда, где их больше, или где они собираются изначально до обезличивания и фильтрации — в данном случае из медицинских баз данных.

Однако утечка данных может произойти при передаче данных в систему для атласа, не исключил Леонид Чуриков.

— В идеальном случае передача данных должна быть автоматизирована и ограничена только статистически значимыми показателями: адрес, диагноз или статус вакцинации, возраст, возможно, пол, — отметил эксперт. — Важно следить, чтобы в систему не попадали избыточные сведения, например, Ф.И.О., номера СНИЛС или полисов ОМС, контактные данные.

Разработка электронного эпидемиологического атласа России осуществляется в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2021–2025 годы и будет полностью завершена к 2025-му.