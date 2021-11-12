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Разгромная лицензия: власти ужесточают контроль за дезинфекцией

Почему вопрос о лицензировании этой сферы обострился
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Разгромная лицензия: власти ужесточают контроль за дезинфекцией
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2021-11-11 12:16:46
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Минздрав и Минфин поддержали инициативу Роспотребнадзора ужесточить контроль за компаниями, которые предоставляют услуги по дезинфекции помещений, сделав эту деятельность лицензируемой. Об этом сказано в документах службы к заседанию общественного совета при Роспотребнадзоре, «Известия» ознакомились с ними. Документ направят на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития, а затем внесут в правительство. Поводом для пересмотра правил в сфере дезинфекции стало отравление москвичей арбузами, в результате которого несколько человек погибли. Как позже выяснилось, во время обработки магазина плоды не накрыли пленкой.

Жестче контроль

Роспотребнадзор согласовал с Минздравом и Минфином законопроект, в котором предложил с 1 марта 2022 года сделать деятельность по дезинфекции лицензируемой. Об этом сказано в документах к заседанию общественного совета при Роспотребнадзоре, он состоялся в конце сентября. Минэкономразвития дало замечания на эту инициативу: следует уточнить количество лиц, которые заняты в таком предприятии, и рассчитать их возможные издержки. Также ведомство обратило внимание на отсутствие лицензионных требований в законопроекте. То есть пока неясно, кому именно Роспотребнадзор предлагает выдавать лицензии, на какой срок и на каких условиях, в том числе финансовых.

Найти и обезвредить
минздрав рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Минэкономразвития направило замечания в Роспотребнадзор, сказали «Известиям» в ведомстве. С их учетом идет доработка документа на площадке правительства. «Известия» также направили запросы в Минздрав и Минфин.

Ужесточить контроль за этой сферой бизнеса служба предложила после того, как в сентябре 2021 года несколько москвичей отравились арбузами из «Магнита». В результате скончались 15-летняя девочка и ее бабушка, мать направили в больницу. Специалисты исследовали арбузы, которые ела семья пострадавших. На них обнаружили следы вещества, используемого при дезинфекции, а в крови пациентов нашли следы этиленгликоля, он обладает токсическим и ядовитым действием.

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магнит лента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По версии Роспотребнадзора, причиной могла послужить неверно проведенная в магазине дезинфекция: персонал не накрыл пленкой арбузы, когда обрабатывал помещение, в итоге химикаты попали на продукцию. Следственный комитет поддержал эту версию, правила проведения дезинфекции нарушили, что было видно на записях видеокамер — их обнародовали. Поэтому в середине сентября Пресненский суд Москвы арестовал сотрудника компании, который провел дезинфекцию в магазине.

Его руководство не согласилось с таким решением. Гендиректор «Областного центра дезинфекции» Дмитрий Кутьев заявил, что сотрудник действовал по инструкции. Он развел химию в нужной дозировке, в помещении не было людей, кроме сотрудника магазина. Гендиректор подчеркнул, что компания не использует столь опасные средства дезинфекции. Прокуратура проводит проверку.

Законопроект о лицензировании деятельности по дезинфекции прошел процедуру публичного обсуждения, сказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Сейчас служба формирует перечень отзывов, который направят в Минэкономразвития для оценки регулирующего воздействия. По протоколу затем весь пакет документов вносят в правительство, а при одобрении кабмина — в Госдуму.

Особое значение

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В России необходимо усилить контроль за применением дезинфекционных средств, для этого есть несколько причин, отметил Роспотребнадзор в своей справке к заседанию общественного совета. Проведение этих работ важно как неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний, плюс она входит в комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Поэтому во время пандемии COVID-19 масштаб применения таких средств увеличился.

Служба подчеркнула: средства для дезинфекции потенциально опасны для человека, поэтому их неправильное использование чревато распространением болезней, в том числе коронавируса. Более того, такая химия способна отравить человека. При некачественной дезинфекции риски возрастают: например, если ее проводит неподготовленный персонал. Неправильное использование токсичной химии может стать прямой угрозой здоровью людей и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

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дезинфекция
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В середине 2019 года Верховный суд пришел к выводу, что деятельность по дезинфекции не следует лицензировать, если она находится вне рамок оказания медицинской помощи. После этого количество организаций, которые предоставляют эту услугу, подскочило. Роспотребнадзор подсчитал: по итогам 2020 года их число составило более 1,9 тыс., до этого таких компаний было около 700. Служба уточнила: услуги по проведению дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации. Их основная деятельность — клининг, торговля, ремонтные работы, строительство и др.

С началом пандемии дезинфекционная деятельность приобрела особое значение, так как применение соответствующих мер стало обязательным практически для всех хозяйствующих субъектов, причем на регулярной основе, — сказал «Известиям» председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. — С ростом масштаба этого бизнеса мы всё чаще стали получать сигналы о различных нарушениях, разного рода отравлениях как последствиях неквалифицированной обработки помещений и объектов.

Он подчеркнул, что лицензионные требования предполагают не только обучение персонала, но и тщательный контроль за используемыми расходными материалами.

Мнение крупных федеральных сетей пока неясно — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и ведущие компании (X5, «Магнит», «Ашан», «Лента» и др.) на запрос «Известий» не ответили.

По мнению «Утконос Онлайн», введение лицензий необходимо. Речь идет в том числе и об использовании ядов, сказали «Известиям» в компании. При этом ее представитель полагает, что пока рано оценивать, как эта инициатива повлияет на конечную стоимость услуг.

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