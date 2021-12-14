В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек

В Южном Судане за последние несколько недель минимум 89 человек умерли от неизвестной болезни. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает Би-би-си.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в провинцию Джонглей, которая является эпицентром болезни, группу для экстренных исследований.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы провести оценку рисков и расследование. Именно они смогут собрать образцы у больных людей. По предварительным данным, которые мы получили, зафиксировано 89 смертей», — сообщила Шейла Байя из ВОЗ.

Отмечается, что большинство заболевших проживают в регионе, где прошло крупное наводнение. Первоначальное предположение о холере не подтвердилось в ходе проверок.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что не менее 165 детей скончались за два месяца в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни.

Отмечается, что дети страдали от лихорадки, которая вызывает анемию. При этом, по словам врача Жан-Пьера Басаке, болезнь напоминает малярию, для которой также свойственна лихорадка, однако новая болезнь сильнее воздействует на организм человека.

Специалист рекомендовал родителям использовать обработанные инсектицидами противомоскитные сетки и сразу же обращаться к врачам при обнаружении признаков болезни.