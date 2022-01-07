Протестующие забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате

Участники беспорядков на площади Республики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил телеканал «Хабар-24».

По его данным, есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице в центре города.

Ранее в четверг, 6 января, телеканал «Мир-24» сообщил, что стрельба возобновилась в Алма-Ате с наступлением вечера.

По данным телеканала «Хабар 24» на утро пятницы, правоохранители в Казахстане задержали более 3 тыс. человек в ходе спецопераций. Также силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В итоге продолжительных протестов правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.