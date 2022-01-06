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Сугробы в Москве достигли высоты в 30 см после снегопада

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Сильный снегопад, обрушившийся на столицу в среду, принес 15% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции снежный покров увеличился почти до 30 см. Об этом 6 января сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Шестичасовой снегопад, накануне обрушившийся на Центральную Россию, принес в Москву 15% месячной нормы осадков: в Тушино выпало 5 мм, на ВДНХ — 6, в центре столицы, на Балчуге — 7 мм осадков», — написал Тишковец в соцсети Instagram.

Он добавил, что высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ достигла 29 см, в Тушино увеличилась до 30, на Балчуге — до 32 см. Это, как он подчеркнул, соответствует климатическим показателям последней декады января.

Ранее синоптики сообщили, что днем 6 января температура воздуха в Москве составит от –1 до +1 градуса, ночью похолодает до –5 градусов.

Синоптики также предупредили жителей столицы о гололедице и налипании мокрого снега. Ветер в четверг будет иметь юго-западное направление и скорость 6–11 м/с.

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