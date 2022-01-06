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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 января

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Облачная погода, временами осадки в виде снега и мокрого снега ожидают москвичей в четверг, 6 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –1 до +1 градуса, ночью похолодает до –5 градусов.

Синоптики предупреждают жителей столицы о гололедице и налипании мокрого снега.

Ветер в четверг будет иметь юго-западное направление и скорость 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 733–734 мм ртутного столба.

5 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком похолодании на 10–11 градусов в субботу, 8 января.

При этом Вильфанд спрогнозировал «хорошую и комфортную зимнюю погоду» до конца новогодних каникул. По его словам, в ближайшие дни москвичей ночью ожидает температура до –10 градусов, а днем до минус 5–7 градусов.

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