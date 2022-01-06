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Академик РАН Бокерия назвал предельный срок жизни человека

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Человек должен жить около 100 лет, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, информация о намного большей продолжительности жизни не может быть подтверждена.

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«150 — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — цитирует его «РИА Новости» 6 января.

По словам специалиста, информация о людях, живших 150–180 лет, не может быть подтверждена.

Как пояснил академик, возможно, во времена, когда они родились, еще не было четких учетных записей.

Он также рассказал историю о дожившем до 180 лет жителе Лондона, который ныне похоронен в центре столицы Великобритании.

«А почему он там похоронен? Потому что когда король узнал, что гражданину 180 лет, он решил пригласить его в гости, знакомиться. Пригласил, накормил, и тот, бедный, объелся и от заворота кишок умер», — рассказал Бокерия.

Король поручил похоронить умершего гостя в церкви, где хоронят царствующую семью, из-за угрызений совести, отметил он.

Ранее, 5 января, Бокерия пояснил, где находится душа человека. По его словам, она располагается в системе кровообращения.

В том же интервью академик рассказал, что продлить жизнь на шесть-восемь лет поможет ходьба по два часа в неделю. Он отметил, что ходьба не требует никаких затрат, и даже проживая в однокомнатной квартире, можно походить и заняться физической активностью.

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