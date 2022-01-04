Академик Бокерия рассказал о способе продлить жизнь

Продлить жизнь на шесть-восемь лет поможет ходьба по два часа в неделю. Об этом во вторник, 4 января, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Я приведу такой пример, который очень поучительный. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни», — рассказал он «РИА Новости».

Он пояснил, что ходьба не требует никаких затрат и, даже проживая в однокомнатный квартире, можно походить и заняться физической активностью.

Бокерия также отметил, что домашний режим, на котором из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни.

Днем ранее Бокерия рассказал о трех составляющих, позволяющих дожить до 100 лет. По словам академика, для долгой жизни человеку нужно много двигаться, по-доброму смотреть на мир, ограждая себя от ненужных людей, и иметь цель в жизни.

Немаловажными факторами всего вышеперечисленного академик назвал здоровый правильное питание и отсутствие алкоголя.

2 января Бокерия назвал выдумкой мнение о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы. Он согласился, что красное вкуснее белого вина, но в сравнении с объемом вреда здоровью белое с красным не сравнится.