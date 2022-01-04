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Академик Бокерия рассказал о способе продлить жизнь

Академик Бокерия: два часа ходьбы в неделю продлевают жизнь минимум на шесть лет
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Продлить жизнь на шесть-восемь лет поможет ходьба по два часа в неделю. Об этом во вторник, 4 января, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

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«Я приведу такой пример, который очень поучительный. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни», — рассказал он «РИА Новости».

Он пояснил, что ходьба не требует никаких затрат и, даже проживая в однокомнатный квартире, можно походить и заняться физической активностью.

Бокерия также отметил, что домашний режим, на котором из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни.

Днем ранее Бокерия рассказал о трех составляющих, позволяющих дожить до 100 лет. По словам академика, для долгой жизни человеку нужно много двигаться, по-доброму смотреть на мир, ограждая себя от ненужных людей, и иметь цель в жизни.

Немаловажными факторами всего вышеперечисленного академик назвал здоровый правильное питание и отсутствие алкоголя.

2 января Бокерия назвал выдумкой мнение о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы. Он согласился, что красное вкуснее белого вина, но в сравнении с объемом вреда здоровью белое с красным не сравнится.

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