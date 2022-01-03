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Академик Бокерия рассказал о способах дожить до ста лет

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Дожить до ста лет поможет здоровый образ жизни и несколько составляющих, которые 3 января назвал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и академик РАН Лео Бокерия.

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«Конечно, нужно двигаться, потому что движение — это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие», — сказал Бокерия в беседе с «РИА Новости».

Немаловажными факторами всего вышеперечисленного академик назвал здоровый правильное питание и отсутствие алкоголя. По его словам, любое количество спиртного повреждает слизистую желудка, которая напрямую связана с нервной деятельностью.

Ранее, 2 января, Лео Бокерия назвал выдумкой мнение о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы. Он согласился, что красное вкуснее белого вина, но в сравнении с объемом вреда здоровью белое с красным не сравнится.

Мнение академика разделяет и главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Он 31 декабря рассказал, что относительно безопасным в сравнении с остальными алкогольными напитками на новогоднем столе можно назвать сухое белое вино. 1-2 бокала, разбавленные водой, практически безопасны для здоровья.

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