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Бокерия назвал выдумкой утверждение о пользе красного вина

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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в воскресенье, 2 декабря, опроверг существующее мнение о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы.

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«Выдумки это всё. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино», — приводит его слова «РИА Новости».

В качестве доказательства Бокерия привел в пример грузинские застолья, на которых тамаде приходится выпивать несколько литров вина. При этом, подчеркнул академик, он пьет только белое. Он отметил, что, если бы они пили красное вино, «они бы и половину жизни не прожили». Кроме того, по словам эксперта, белое вино обладает мочегонными свойствами и легче выводится из организма.

Ранее, 31 декабря, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что относительно безопасным, в сравнении с остальными алкогольными напитками на новогоднем столе, можно назвать сухое белое вино. Один-два бокала, разбавленные водой, практически безопасны для здоровья.

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