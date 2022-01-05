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Бокерия рассказал о «месте нахождения» души

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Душа человека находится в системе кровообращения. Такое мнение высказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью «РИА Новости».

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«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит», — цитирует Бокерию агентство в среду, 5 января.

В том же интервью академик рассказал, что продлить жизнь на шесть-восемь лет поможет ходьба по два часа в неделю. Он пояснил, что ходьба не требует никаких затрат и, даже проживая в однокомнатный квартире, можно походить и заняться физической активностью. Поэтому даже режим самоизоляции не может помешать вести здоровый образ жизни.

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