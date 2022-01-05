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Гинцбург назвал срок начала применения детской вакцины от COVID-19

Гинцбург: назальная и детская вакцины от COVID-19 станут доступны в 2022 году
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Назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны уже в 2022 году, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом, по его словам, в концу этого года для всех детей станет возможна добровольная вакцинация от COVID-19.

Кроме того, в конце 2022-го планируется провести клинические исследования вакцины, защищающей сразу от гриппа и COVID-19.

Ранее, 2 января, Гинцбург рассказал, что назальная вакцина станет доступной для граждан в ближайшие месяцы. По его словам, препарат будет эффективен, в том числе, против нового штамма «Омикрон».

10 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца 2021 года. В указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

В конце ноября Центр имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Как отметил глава центра Александр Гинцбург, детскую вакцину следует внести в национальный календарь прививок.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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