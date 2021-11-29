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Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID-19 для детей

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Центр имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом 29 ноября сообщил глава центра Александр Гинцбург.

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«Мы сегодня утром подали документы в Минздрав, как я и обещал, для проведения клинических исследований вакцины «Спутник» для детей от 6 до 11 лет», — сказал он.

Гинцбург также выразил мнение, что детскую вакцину от коронавируса следует внести в национальный календарь прививок.

Накануне глава Центра имени Гамалеи назвал преступлением отказ от вакцинации детей против коронавируса.

«Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]», — сказал Гинцбург.

24 ноября ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

В тот же день заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение. В тот же день о регистрации препарата заявил Минздрав РФ.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на необходимость подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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