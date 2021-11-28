Гинцбург назвал преступлением отказ родителей от вакцинации детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал преступлением отказ от вакцинации детей против коронавируса.

«Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]», — сказал Гинцбург 27 ноября в эфире канала «Россия 1».

Гинцбург отметил, что с появлением «Дельта»-штамма коронавируса дети стали болеть чаще. Более того, дети не только переносят инфекцию, но попадают в больницу и даже умирают от COVID-19, указал специалист.

24 ноября ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

В тот же день заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение. В тот же день о регистрации препарата заявил Минздрав РФ.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на необходимость подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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