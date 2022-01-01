Мужчина погиб в новогоднюю ночь при запуске фейерверка под Рязанью

В новогоднюю ночь в Рязанской области при запуске пиротехники погиб мужчина. Об этом сообщает 1 января YA62.ru со ссылкой на источник.

Трагедия произошла около 01:00 в селе Федоровское Захаровского района. По данным портала, 37-летний мужчина скончался на месте. Отмечается, что фейерверк попал ему в голову. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

По словам источника, погибшим оказался полковником полиции.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Рязанской области в беседе с порталом подтвердили гибель мужчины. Отмечается, что по факту смерти проводится доследственная проверка. Следователи также установили, что погибший приехал из другого региона в гости к знакомым для празднования Нового года.

Ранее, 1 января стало известно, что в Нижегородской области пять человек пострадали от использования пиротехники в Новый год, троим понадобилась госпитализация. В частности, 43-летний мужчина получил ожог кисти бенгальским огнем.