Пять человек пострадали от пиротехники в Нижегородской области
В Нижегородской области пять человек пострадали от использования пиротехники в Новый год, троим понадобилась госпитализация, сообщили 1 января в региональном управлении МЧС.
Так, за сутки в области выявили пять происшествий, связанных с пиротехникой: четыре случая в Нижнем Новгороде и один в Коверинском районе.
«Зафиксировано три ожога пиротехническими изделиями и два разрыва пиротехнического изделия. Погибших нет. Пострадали пять человек, детей нет», — указали в ведомстве.
Отмечается, что Нижнем Новгороде ожог кисти бенгальским огнем получил 43-летний мужчина. Его доставили в Институт травматологии Приволжского медицинского университета. Аналогичную травму получил 38-летний мужчина, но от госпитализации отказался. Кроме того, 39-летнему мужчине при разрыве петарды оторвало ногтевую фалангу на пальце правой руки, он также госпитализирован. В больницу попала и 39-летняя женщина, которая получила травму глаза от разрыва петарды.
В поселке Ковернино за помощью к медикам обратился 34-летний мужчина, который зажег сразу пять бенгальских огней и получил ожог.
Накануне, 31 декабря, в Иркутске произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на улице Костычева. По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники. Спасатели эвакуировали 53 человека.