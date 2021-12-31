Здание горящего жилого дома в Иркутске покинули более 70 человек

В Иркутске в пятницу, 31 декабря, в девятиэтажном жилом доме на улице Костычева произошел пожар, в результате чего более 70 человек покинули здание. Об этом сообщило областное ГУ МЧС.

По информации ведомства, на момент прибытия пожарных горела обшивка дома в районе шестого, седьмого и восьмого этажей.

По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники. Также известно, что очаг возгорания находился на одном из балконов.

Спасатели эвакуировали из здания 53 человека, еще 20 покинули его самостоятельно. На базе ближайшей школы развернут пункт временного размещения.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в этот день пожар произошел в заброшенном здании в Сочи на улице Первомайской. Огонь охватил площадь площади 100 кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.