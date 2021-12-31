Пожар произошел в заброшенном здании в Сочи на улице Первомайской, сообщает 31 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В сети появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что горит крыша дома.

«В 15.54 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли в нежилом здании на площади 100 кв. м», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В МЧС уточнили, что к ликвидации возгорания привлечены 18 спасателей и пять единиц техники. Также отмечается, что в данном здании никто не живет, оно заброшено.

Ранее в этот день пожар возник в корпусе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (ПГУ) в Биробиджане. По предварительным данным, пожару предшествовал капитальный ремонт здания. При этом корпус университета в последний год не эксплуатировался по назначению.