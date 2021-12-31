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Корпус университета загорелся в Биробиджане

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В корпусе Приамурского Государственного университета имени Шолом-Алейхема (ПГУ) в Биробиджане в пятницу, 31 декабря, возник крупный пожар. Об этом сообщает ЕАОMedia.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших нет.

По предварительным данным, пожару предшествовал капитальный ремонт здания. При этом корпус университета в последний год не эксплуатировался по назначению. В социальных сетях местные жители отмечают, что чувствуют сильный запах гари.

Площадь возгорания увеличилась до 500 кв. м, уточнили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области в беседе с ТАСС.

Ранее, 29 декабря, в доме № 27а по Гражданскому проспекту в центре Белгорода при пожаре в пятиэтажке погибли два человека. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении.

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